Babiš věří, že žalobce jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo zastaví

Premiér Andrej Babiš (ANO) věří, že státní zástupce zastaví jeho stíhání v případu Čapí hnízdo. Pokud by obžalobu soudu podal, Babiš by z čela vlády neodešel. Ministerský předseda to řekl v Partii televize Prima. Pražské městské státní zastupitelství by mělo v pondělí zveřejnit, zda v kauze rozhodlo. Babiš opět zdůraznil, že se žádný podvod ohledně padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy nestal a ani nemohl, neexistují podle něho žádné důkazy. Pokud by státní zástupce ministerského předsedu obžaloval, podle Babiše by se nic nezměnilo. "Pravda je na mojí straně," uvedl premiér, který také mluvil o presumpci neviny.

Pokud lhůta pro vypracování rozhodnutí prodloužena nebyla, může státní zástupce Jaroslav Šaroch podle trestního řádu rozhodnout více způsoby. Kromě podání obžaloby může také trestní stíhání zastavit, nebo postoupit případ jinému orgánu. Babiš je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš pevně doufá, že poslanci vládního hnutí nepodpoří ve Sněmovně senátní návrh žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Babiš označil návrh za nesmysl. Dolní komora by měla žalobu projednat ve čtvrtek 26. září. Aby se dostala k Ústavnímu soudu, muselo by pro ni zvednout ruku nejméně 120 poslanců, což není pravděpodobné. Návrh žaloby je založen na tom, že Zeman podle jejích tvůrců svými skutky ústavu porušuje. Konkrétně se v návrhu prezidentovi vytýká osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Podnětem k žalobě bylo údajné ovlivňování justice prezidentem a zaměstnanci Hradu. Nově k případům přibylo Zemanovo otálení s odvoláním Antonína Staňka (ČSSD) z čela ministerstva kultury.