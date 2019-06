Babiš: V4 chce v čele EK někoho, kdo rozumí tomuto regionu

Podle premiérů zemí visegrádské čtyřky by do čela Evropské komise (EK) neměl získat většinu žádný z takzvaných spitzenkandidátů, tedy lídrů kandidátek stran pro nedávné volby do Evropského parlamentu. Po jednání předsedů vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska v Praze to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Visegrádská skupina má své představy o obsazení pozice předsedy EK. Nemusí nutně jít o člověka ze střední či východní Evropy, musí ale rozumět regionu V4, doplnil. Mimořádné zasedání Evropské rady se uskuteční v neděli 30. června v Bruselu. Babiš zopakoval, že eurokomisařka Věra Jourová by měla získat lepší portfolio. Nyní odpovídá za oblasti spravedlnosti, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen.

Kandidát Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber se nestane předsedou Evropské komise. Podle německého listu Die Welt se na tom dohodli představitelé zemí Evropské unie, kteří se účastní summitu největších ekonomik světa G20 v japonské Ósace. Němec Weber byl lídrem Evropské lidové strany do nedávných voleb do Evropského parlamentu. EPP má v novém europarlamentu nejvíce křesel, a Weber se tak chtěl postavit jako lídr vítězné strany do čela Evropské komise.