Babiš: V4 by se měla shodnout na postoji k unijnímu fondu obnovy

Visegrádská čtyřka (V4), kterou tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, by měla najít společnou pozici k evropskému fondu obnovy po epidemii koronaviru. Novinářům to ve středu v Praze řekli premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš (ANO) a Igor Matovič. Záležitostí se budou zabývat na summitu V4 v Lednici 11. června. Česko a Maďarsko s nynějším návrhem fondu nesouhlasí, Slovensko a Polsko ho naopak podporují. Fond by měl mezi země EU rozdělit 750 miliard eur, na Česko by mělo připadnout zhruba 20 miliard eur (asi 550 miliard korun). Český premiér zopakoval, že má vůči návrhu výhrady. Kritizoval zejména skutečnost, že by jedním z kritérií pro rozdělování peněz měla být míra nezaměstnanosti, která podle něj s dopady epidemie nesouvisí. Babiš naznačil, že by za vhodnější kritérium považoval dopad pandemie na hrubý domácí produkt jednotlivých zemí. Matovič zopakoval vstřícný slovenský postoj k návrhu. Bratislava ale podle něj zároveň vnímá výhrady, které zaznívají z Česka a z Maďarska. O tom, na jakém kompromisu by se země V4 mohly dohodnout, žádný z premiérů nic bližšího neřekl.