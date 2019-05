Babiš v reakci na audit ČTK napsal, že neporušuje české ani evropské zákony

Premiér Andrej Babiš (ANO)v reakci na audit ČTK napsal, že neporušuje české ani evropské zákony. Je šokován tím, co tvrdí média. Žádné dotace nebude ČR muset vracet, uvedl. Opoziční strany požadují, aby stát po holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) vymáhal zpět vyplacené dotace. Opoziční lídři z ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN tak reagovali na výsledek auditu Evropské komise. Pokud se podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše informace potvrdí, bude chtít opozice hlasovat o důvěře kabinetu.

Jak napsaly na webu Hospodářské noviny a Neovlivni.cz, premiér je podle auditu Evropské komise ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. Všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2018, chce Brusel vrátit zpět. Babiš vložil Agrofert v únoru 2017 kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu. "Andrej Babiš je osobou, která profituje z hospodaření Agrofertu. Opatření, kdy vložil holding do svěřenského fondu, jsou nedostačující," potvrdil serveru Neovlivni.cz zdroj obeznámený s auditem. Audit byl hotový už před volbami do Evropského parlamentu, do České republiky ale dorazil až tento týden, píše server.

Audit Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Babiše je podle ministerstva financí předběžným návrhem, který se ještě může změnit. Ministerstvo financí, které potvrdilo, že dostalo anglickou verzi zprávy, nyní čeká na doručení české verze auditu. Na tu bude reagovat, obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce, sdělilo ČTK ministerstvo financí. "Návrh auditní zprávy je v rozsahu 71 stran anglicky psaného textu a hned v úvodu je opatřen upozorněním, že se jedná o prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která mohou být měněna na základě dalších informací od národních orgánů. Proto má být dle této informace zpráva považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění," řekl ČTK mluvčí MF Michal Žurovec.