Babiš v projevu ocenil odvahu Václava Havla

Odvaha Václava Havla za komunismu a při sametové revoluci byla obdivuhodná, řekl ve svém dnešním projevu v Národním muzeu premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl také, že není pyšný na to, že byl členem komunistické strany. Předseda vlády poděkoval zakladatelům Občanského fóra a dalších iniciativ, lidem, kteří pracovali v disentu a exilu, ale i těm, kdo Českou republiku přivedli do Severoatlantické aliance či Evropské unie. V projevu Babiš poděkoval studentům i hercům divadel, kteří se hned 17. listopadu 1989 začali zabývat brutálním zásahem komunistické bezpečnosti proti pokojné demonstraci. Vděk vyjádřil zakladatelům různých iniciativ a spolků a všem, kteří pracovali v disentu a exilu. Ocenil také lidi, kteří chodí volit a pro které jsou volby důležité, i ty, kteří vyjadřují svůj názor a není jim lhostejný osud země.

Na slavnostní akci dorazili premiéři zemí visegrádské čtyřky, tedy kromě Česka také Slovenska, Polska a Maďarska, a předseda německého Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble. Událost zahájil videomapping nazvaný Cesta ke svobodě, který budou moci lidé vidět dnes večer na historické fasádě Národního muzea.

Slovenský premiér Peter Pellegrini v projevu připomněl Václava Havla a Alexandra Dubčeka jako klíčové osobnosti přerodu z komunistického do demokratického režimu. "Při vzpomínce na tyto dva muže si připomeňme velmi důležitou věc, a to že změny proběhly bez násilností a v ústavním rámci. Není to samozřejmostí, jak ukazují krvavé události v jiných zemích," dodal. Česko a Slovensko si po revoluci prošly náročnou transformací politického i ekonomicko-sociálního systému. "A na rozdíl našich sousedů jsme museli řešit i státně-právní problémy. Byli jsme však schopní rozdělit společný stát a nedestabilizovali jsme region. A přestože transformace víc bolela nás Slováky, podařilo se nám společně před 15 lety zakotvit v Evropské unii," dodal předseda slovenské vlády.

Také předseda německého Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble vyzdvihl schopnost Čechů a Slováků rozdělit stát mírovým způsobem a zůstat i poté přáteli. Revoluce v roce 1989 pak podle něj byly tak různorodé, jako národy, které je uskutečnily. "17. listopad se zapsal do historie obou našich zemí. V roce 1939 začala tento den takzvaná zvláštní akce Praha. Vražedný útok německé okupační mocnosti proti českým studentům. O 50 let později to byli opět studenti a intelektuálové, kteří vyšli do ulic s heslem 'Kdy, když ne teď, kdo, když ne my'," uvedl Schäuble.