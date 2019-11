Babiš v Kyjevě hovořil o novém začátku vztahů, odmítl anexi Krymu

Za nový začátek česko-ukrajinských vztahů označil v úterý český premiér Andrej Babiš svou návštěvu v Kyjevě, kde ho provází početná delegace českých podnikatelů. Při zahájení česko-ukrajinského podnikatelského fóra a následně po jednání s ukrajinským premiérem Oleksijem Hončarukem znovu podpořil územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny a reformní kurz nového vedení země. Hončaruk český přístup ocenil a rozhovor s Babišem označil za "jedno z nejproduktivnějších setkání za poslední měsíce". "Ukrajina je nucena čelit problémům jako je ruská agrese a ruská anexe Krymu, které jsou pro nás těžce představitelné," řekl Babiš na úřadu ukrajinské vlády. "Přijel jsem sem s jasným vzkazem podpory ukrajinskému lidu. Nevidíme jiné řešení konfliktu na východě Ukrajiny než obnovu ukrajinské svrchovanosti mírovou cestou," řekl. "Nelegální anexi Krymu ČR neuznává a odsuzuje," dodal český premiér.

Promluvil také na podnikatelském fóru. "Máme od našich firem celý seznam, co by si na Ukrajině přály pro své podnikání. Vidíme tu skvělé možnosti," řekl premiér na podnikatelském fóru o možnostech českého vývozu, jehož lví díl v současnosti putuje do Evropské unie. reprezentací.