Babiš v Dubrovníku kritizoval roztříštěnost v podpoře exportu Český premiér Andrej Babiš na setkání s českými podnikateli v Dubrovníku kritizoval roztříštěnost v podpoře exportu. "Je potřeba, aby podpora exportu byla pod jednou střechou," uvedl Babiš na okraj ekonomického fóra, které doprovází summit platformy 16+1, tedy zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Číny. Na mysli měl fungování agentur CzechTrade, CzechInvest či CzechTourism. "Jde o to, aby zastupování bylo na jednom místě. Ať se spojí CzechTrade s CzechInvestem, ta doba se změnila. Teď tam zase vymysleli Tým Česko. Co to je?" řekl český premiér a kritizoval v této oblasti "věčný souboj mezi ministerstvem zahraničí, průmyslu a obchodu a ještě ministerstva pro místní rozvoj". Babišova slova potvrdil i jeden z účastníků podnikatelské mise Georgi Bidenko z malé české rodinné společnosti Environment Commerce CZ. "Vzhledem k množství agentur nebylo jasné, na koho se obrátit," uvedl s tím, že si raději sám našel čínskou firmu a obchod dojednal s pomocí čínské ambasády. Vše se mu podařilo do půl roku a nyní bude v Dubrovníku podepisovat s čínskou stranou kontrakt na výstavbu dvou čistíren odpadních vod ve dvou čínských provinciích v celkové hodnotě 220 milionů juanů (téměř 743 milionů Kč).

Babiš se již ve čtvrtek na okraj summitu setkal se svým čínským protějškem Li Kche-čchiangem. Po jednání uvedl, že čínské investice v České republice zatím nejsou na zcela uspokojivé úrovni. Zároveň dodal, že je třeba, aby se "bezpočetné návštěvy a kontakty promítly i do byznysu".

Cílem platformy 16+1 je prohlubování ekonomické spolupráce. Nynější summit je již osmým v řadě, první se uskutečnil v roce 2012 ve Varšavě. Jednání se bude věnovat zejména spolupráci v oblasti obchodu a investic, infrastruktury, dopravy a logistiky, energetiky, průmyslu, kultury, vzdělání či cestovního ruchu.