Babiš trvá na tom, že TI je kvůli svému financování zkorumpovaná

Premiér Andrej Babiš (ANO) připouští, že jeho kritika neziskové organizace Transparency International (TI) je ostrá, své výtky však pokládá za přiměřené. Jeho advokát to uvedl u soudu, který se začal zabývat žalobou TI na ochranu dobré pověsti. Babiš organizaci opakovaně označil za zkorumpovanou. Podle právníka tím mínil způsob jejího financování a netvrdil, že by se TI dopustila trestněprávního jednání. Babiš ke středočeskému krajskému soudu nedorazil, jeho advokát Jiří Urbánek ho omluvil. Také TI za sebe vyslala svého advokáta, a to Pavla Uhla. Zájemcům z řad médií a veřejnosti vydával soud vstupenky, protože předpokládal velký zájem o sledování jednání. Síň však zůstala poloprázdná.

Oba právníci nepřistoupili na soudní pokus o smír. Urbánek uvedl, že Babišovy výroky nebyly skutkovými tvrzeními, ale hodnotícími soudy. Upozornil také na to, že TI vůči Babišovi užívá rovněž ostrou rétoriku. TI se tématu Babišova střetu zájmů věnuje dlouhodobě, poukazuje na dotační kauzu Čapí hnízdo nebo na majetkové vazby k holdingu Agrofert. Už dříve se jí zastal Sekretariát TI v Berlíně, podle nějž česká pobočka jedná nezávisle a objektivně.