Babiš: Studenti by po evakuaci z Číny byli v karanténě ve Francii

Dva čeští studenti by po případné evakuaci z čínského Wu-chanu mohli zůstat v karanténě ve Francii. O evakuaci kvůli koronaviru Česká republika s Francií jedná. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Polska. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se česká diplomacie zabývá otázkou, že by stát evakuaci zaplatil. Petříček nezaznamenal požadavek Číny o materiální či jinou pomoc.

V čínském Wu-chanu, z něhož se onemocnění šíří, pobývají čtyři Češi. Dva z nich ve městě žijí dlouhodobě, o evakuaci projevili zájem dva další studenti. S postiženými Čechy jsou zástupci ministerstva podle Petříčka v kontaktu. "Mají od nás doporučení zůstat v tuto chvíli v bytě, nevycházet, pokud to není nezbytně nutné, a snažíme se jim pomoci dostat se zpět," řekl novinářům.