Babiš seznámil Junckera s plánem ČR na školku pro sirotky v Sýrii

S českým plánem na postavení školky a školy pro zhruba 150 sirotků v Sýrii předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera seznámil v Bruselu premiér Andrej Babiš. O plánu už ve čtvrtek jednal s českou velvyslankyní v Sýrii Evou Filipi i zástupci firmy, která by se na věci mohla podílet. Podle Babiše by Česko mohlo v zemi sužované občanskou válkou zakoupit pozemek, kde už nyní stojí poškozená škola. Na místě by poté za české peníze vznikla celá "vesnička" s ubytováním, školkou, školou, jídelnou, hřištěm a dalším potřebným vybavením. Ohledně plánu je Česko podle Babiše v kontaktu také s Červeným křížem, který nabídl své představy možného společného postupu. Sirotci by podle představ českého premiéra v areálu bydleli s perspektivou jejich postupného přesunu do náhradních rodin v Sýrii. S Junckerem se Babiš podle svých slov bavil i o celkové situaci v Sýrii.