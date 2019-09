Babiš se setká s prezidentem Ukrajiny, uvidí se i s Trumpem

Český premiér Andrej Babiš se dnes v New Yorku zúčastní zahájení všeobecné rozpravy 74. zasedání Valného shromáždění OSN, v plánu má také bilaterální schůzky, mimo jiné s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, či návštěvu univerzitního technologického kampusu Cornell Tech. Andrej Babiš bude rovněž společně s manželkou Monikou večer newyorského času hostem na recepci, kterou pořádá Donald Trump. Žádné jednání s Trumpem na okraj recepce podle Babiše plánováno není.

Andrej Babiš si v pondělí v New Yorku prohlédl sídlo CzechAcceleratoru, což je projekt státní agentury CzechInvest na podporu začínajících českých technologických firem, takzvaných startupů. Ty díky CzechAcceleratoru získávají zkušenosti na zahraničních trzích, poradenské služby či pomoc při jednáních s investory. Začínající podniky, které uspějí před hodnotící komisí projektu CzechAccelerator, absolvují tříměsíční akcelerační program v zahraničí, jehož součástí jsou poradenské služby. Vedle New Yorku se akcelerační programy konají v kalifornském Sillicon Valley, Londýně a Singapuru. Jan Chmelík, který stojí v čele newyorské pobočky CzechInvestu, během pondělní debaty s Babišem řekl, že od roku 2011 dostalo podporu 264 startupů a že měsíčně vyšle CzechInvest do zahraničí pět začínajících podniků. Na fóru Concordia Summit premiér Babiš prohlásil, že ČR chce být zemí budoucnosti a stát se tím, kdo v inovacích udává tón. Zmínil, že národní strategie je založena na devíti tematických pilířích od podpory prostředí, které umožní vznik nových podniků, přes podporu vzdělání a výzkumu po digitalizaci a technologický rozvoj. Česko má podle Babiše vynikající výzkum obzvláště v přírodních vědách, technických oborech a v lékařství a zdravotnictví.