Babiš se s firmami shodl, že výrobky v ČR nesmí mít horší kvalitu

Premiér Andrej Babiš (ANO) se na čtvrtečním jednání na Úřadu vlády shodl se zástupci globálních potravinářských koncernů, že je nepřijatelné, aby výrobek se stejným obalem měl v Česku jinou, horší kvalitu než v jiných zemích. Společně jednali o problému dvojí kvality potravin a dalších výrobků. Firmy podle Babiše uvedly, že volnému pohybu zboží nic nebrání a rozdíly ve složení výrobku se odvíjí od rozdílných chutí obyvatel v jednotlivých zemích. Minulý týden se kvůli tomu již setkal se zástupci obchodních řetězců a Potravinářské komory ČR. Premiér jednal mimo jiné se zástupci firem Bidfood ČR, Coca Cola, Ferrero Česká, Unilever a Nestlé. "Oni (výrobci) tvrdí, že není problém pro žádného obchodníka v Čechách si objednat zboží kdekoliv v Evropě podle toho, jak si to přeje," řekl Babiš. Zástupci českých obchodníků totiž tvrdí, že nadnárodní společnosti jim údajně nedovolují nakoupit si v zahraničí zboží určené pro západní trhy. Pokud by se o to u některých výrobků snažili, výrobci by jim nedodali ani další zboží. Vláda bude v pondělí jednat o návrhu novely zákona o potravinách, kde by mělo být ustanovení, podle kterého bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun.