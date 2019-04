Babiš se dnes sejde se Zemanem kvůli změnám ve vládě

Premiér Andrej Babiš (ANO) odpoledne na Pražském hradě projedná s prezidentem Milošem Zemanem změny ve vládě, které chystá. V pondělí oznámil svůj odchod z kabinetu ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), Babiš o jeho nástupci prozradil pouze to, že nebude z hnutí ANO. Spekuluje se o tom, že vedle Ťoka by mohli ve vládě skončit ministryně průmyslu Marta Nováková či ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (oba za ANO).

Ťok v pondělí řekl, že se do budoucna nechce věnovat politice. Ještě si ale rozmyslí, zda složí i poslanecký mandát. Necítí se unaven prací, ale útoky, které na něho byly vedeny. Podle Babiše se končící ministr nemá za co stydět, opozice naproti tomu míní, že byl neúspěšný a nezvládal svůj resort. O konci Novákové se mluví delší dobu, opozice žádá její odvolání kvůli nedávnému incidentu, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva. Kritice čelila i v únoru poté, co důvod pro drahá mobilní data v Česku hledala v přílišném využívání bezdrátových wi-fi sítí.

Prezident Miloš Zeman přijme demisi Dana Ťoka, pochválil ho za zahajování staveb. Ťokova nástupce by mohl jmenovat ještě před svou návštěvou Číny, nebo těsně po ní, nejdřív se s ním ale chce setkat. Zeman to řekl v televizi Nova. Očekává také, že se ke svému případnému odvolání brzy vyjádří ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Na návštěvě Číny by měl prezident být mezi 23. a 28. dubnem.