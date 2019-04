Babiš se chystá mluvit se Zemanem o budoucnosti ministrů

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce případné změny ve vládě probrat s prezidentem Milošem Zemanem na schůzce, na jejíž termín čeká. Řekl to v pořadu Partie televize Prima. Na pondělním jednání na Pražském hradě spolu budoucnost ministrů neřešili. Změny ve vládě Babiš nevylučuje, zopakoval však, že záležitost by nejdříve probral s hlavou státu a příslušným ministrem. Konkrétní jména ministrů Babiš komentovat nechtěl. Nejčastěji se spekuluje, že by mohli skončit ministr dopravy Dan Ťok či ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (oba za ANO).