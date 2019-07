Babiš s Hamáčkem požádají o schůzku prezidenta Zemana

Premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček společně požádají o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem kvůli sporu o výměnu ministra kultury. Hamáček to řekl po úterním zhruba dvacetiminutovém jednání s premiérem na úřadu vlády. Seznámil ho s výsledky pondělního předsednictva sociální demokracie, které trvá na jmenování Michala Šmardy a Hamáčka vybavilo mandátem k případnému stažení ministrů ČSSD z menšinového kabinetu. Termín schůzky u prezidenta zatím jeho mluvčí Jiří Ovčáček nepotvrdil. Bude to už několikátá schůzka lídrů vlády s prezidentem ohledně obsazení ministerstva kultury. Babiš před dvěma týdny v Lánech po jednání s prezidentem řekl, že doufá v to, že se podaří najít řešení, které zachová stávající vládu. Zopakoval to i v pondělí na zasedání širokého vedení ČSSD.