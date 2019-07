Babiš s Brabcem podpořili záchranu syslů, několik jich vypustili

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se snaží v záchranném programu vrátit do přírody sysly, kdysi běžní hlodavci z ní totiž téměř vymizeli. Několik syslů u obce Raná na Lounsku vypustili také premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec (oba ANO), aby tak záchranný program podpořili. Letos zde bude vypuštěno na 80 syslů, původem jsou z českých zoologických zahrad i z chovů v Německu.

Premiér i ministr Brabec si vypouštění syslů vyzkoušeli. Znamenalo to nejprve vyvrtat asi půlmetrovou šachtu do země, o což se postaral ministr Brabec. Pak už střídavě premiér i ministr ručně vypouštěli sysly do děr, které pak ucpali senem a kůlem. Podle ochránců přírody jde o nejúčinnější způsob vypouštění, protože sysel se z díry vždy dokáže vyhrabat a má v ní i potravu na první dny. Díky záchrannému programu se podařilo počet syslů v Česku zdvojnásobit, přesto se odhaduje jejich počet na pouhých 6500 jedinců, uvedl Pavel Pešout, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.Podle Babiše byla ale hlavním tématem jejich cesty do Ústeckého kraje zejména voda a snaha o její udržení v krajině. Proto cesta začala v obci Velemín, která získala dotaci na vrty, jež zajistí dostatek vody.