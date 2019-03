Babiš řekl Mayové, že by stálo za to vypsat druhé referendum

Český premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotním telefonátu britské premiérce Therese Mayové řekl, že by stálo za to vypsat nové referendum o brexitu. Mayová to odmítla, podle Babiše to ale stále není vyloučené. Napsal to dnes na twitteru. "Říkal jsem jí, že nejlepším řešením by bylo, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii. Proto jsem přesvědčen, že stojí za to vypsat nové referendum," uvedl Babiš. Takové řešení Mayová odmítá. Již dříve řekla, že nový plebiscit by mohl znamenat, že Spojené království z unie nikdy neodejde, což není to, pro co obyvatelé země v prvním referendu v roce 2016 hlasovali. Britský parlament v úterý opět jasnou převahou hlasů odmítl brexitovou dohodu. Podobně jako Babiš by považoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) za nejlepší variantu, kdyby nakonec brexit nenastal a kdyby se mohlo konat druhé referendum. "Nicméně to asi v tuhle chvíli není úplně reálná varianta," řekl ministr novinářům. Domnívá se, že odmítnutí brexitové dohody britským parlamentem pouze prodlužuje nejistotu. Na variantu odchodu bez dohody se Česká republika připravuje, stejně tak na pomoc českým občanům v Británii. Příští týden Petříček zemi navštíví, bude také otevřen nový konzulát v Manchesteru. Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru a bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) druhé hlasování o dohodě "ukázalo, že strategie premiérky Mayové je zmatená a sporná. Trvale upřednostňuje úzké stranické zájmy nad opravdu státnickým přístupem. Za normálních okolností by měla rezignovat," napsal ČTK. Pokud tak neučiní, měla by premiérka podle něj začít jednat se všemi stranami a najít řešení, kterým se Británie vyhne odchodu bez dohody s EU. Možnostmi jsou podle Zaorálka odklad brexitu o dva či tři měsíce s cílem najít nový postup, dále nové volby nebo nové referendum.