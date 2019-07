Babiš projedná s příští šéfkou EK český post v nové komisi

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš bude v Bruselu jednat o českém portfoliu v příští Evropské komisi. Poprvé se tam setká s budoucí předsedkyní EK Ursulou von der Leyenovou. Předseda vlády s ní bude mluvit jak o jménech, tak o oblasti, kterou by zástupce nominovaný českým kabinetem mohl mít na starosti. Babiš minulý týden označil za favoritku na českou nominaci do EK Věru Jourovou, která v končícím pětiletém období měla na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen. Dříve však prohlásil, že je připraven von der Leyenové předložit na výběr dvě jména, neboť to podle něj byl požadavek nastávající předsedkyně komise.

Babiš by chtěl nastávající šéfku EK přesvědčit, aby zástupci Česka svěřila významnější portfolio než dosud. Zmínil se například o vnitřním trhu, mezinárodním obchodu či digitálním trhu.