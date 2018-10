Babiš: Prodloužení přechodného období pro Brity je dobrý nápad

Případné prodloužení přechodného období po odchodu Británie z EU je dobrý nápad, který by umožnil lépe vyjednat podobu budoucích vztahů sedmadvacítky s Londýnem. Novinářům to řekl český premiér Andrej Babiš během cesty na bruselský summit EU, jehož hlavním tématem bude právě současný stav brexitových rozhovorů. Dodal, že příští týden se v Londýně sejde s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Evropská komise podle úterní zprávy německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung nabízí Británii ve vyjednávání ústupek ve formě prodloužení přechodného období, po které země zůstane na unijním jednotném trhu a v celní unii, o jeden rok do prosince 2021. Firmám i občanům by přechodné období mělo dát právní jistotu a čas připravit se na nadcházející změny. Během této doby by se na Británii mělo vztahovat stejné právo jako dnes, Brusel by měl na Londýn navíc nadále pohlížet jako na člena z hlediska mezinárodních smluv EU včetně obchodních. Britové by tak ještě nemohli samostatně uzavírat vlastní obchodní smlouvy.