Babiš: Pro ČR je klíčové, kdo bude předsedou Evropské komise

Pro Českou republiku je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) klíčové, kdo bude předseda Evropské komise (EK). Ostatní funkce, například předsedu Evropské rady či Evropské centrální banky, nepovažuje za tak důležité. Řekl to novinářům před odletem na mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu. Předsedou EK by podle Babiše měl být někdo, kdo nerozděluje Evropu. Komise by měla být odpolitizována a neměla by se vymezovat vůči jednotlivým členským státům, doplnil předseda vlády.

Babiš zopakoval, že se země visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) shodují v tom, že by stejně jako na minulém jednání Evropské rady neměl získat většinovou podporu žádný "spitzenkandidát", tedy lídr kandidátek stran pro nedávné volby do Evropského parlamentu. Konkrétního kandidáta podle něj V4 nemá.