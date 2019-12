Babiš příští rok pojede do Izraele či Osvětimi, Zeman do Moskvy a Polska

Premiér Andrej Babiš (ANO) má příští rok v plánu zúčastnit se fóra k uctění památky obětí holokaustu v Izraeli či vzpomínkové akce k 75. výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince. Několikrát jej čeká také zasedání Evropské rady v Bruselu. Prezident Miloš Zeman se zúčastní například oslav 75 let od konce války v květnu v Moskvě nebo prezidentského summitu zemí visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) na podzim v Polsku. Uskutečnit by se také mohla odložená návštěva Maroka. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se vydá do Indie, Kuvajtu, jedná i o dalších cestách mimo evropský kontinent. Podle ministra je ze strany firem zájem o Afriku a o Latinskou Ameriku, kam ministr s podnikateli letěl i letos.