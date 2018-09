Babiš: Před zrušením karenční doby musí fungovat e-neschopenka

Před zrušením karenční doby je nutné, aby fungovala elektronická neschopenka, zopakoval po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Zaměstnavatelé by se podle něj měli od lékaře přinejmenším elektronicky dozvědět o neschopence. Obnovení proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci prosazuje ČSSD. Kabinet se v programovém prohlášení zavázal, že od pololetí příštího roku proplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci ve výši 60 procent základu příjmu obnoví. Několik poslanců ANO se proti tomuto návrhu minulý týden postavilo ve sněmovním hospodářském výboru. Babiš dnes zopakoval, že zrušení karenční doby spojuje s e-neschopenkami. Debata se vede i o kompenzacích pro zaměstnavatele, které by mohly mít podobu slevy 0,2 procenta na zdravotním pojištění, což by znamenalo zhruba 3,5 miliardy korun.