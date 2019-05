Babiš požádá prezidenta o odvolání ministra kultury Staňka

Premiér Andrej Babiš (ANO) požádá prezidenta Miloše Zemana o odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Řekl to novinářům v Bruselu. Prezident Staňkovu demisi nepřijal. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček na ministra kultury navrhuje místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Že prezident odmítl přijmout Staňkovu demisi, nepovažuje Babiš za nic neobvyklého. "Stalo se to i za jiných prezidentů," uvedl. Hamáčkově žádosti, aby navrhl odvolání Staňka, ale vyhoví. Premiér chce však s předsedou koaliční ČSSD ještě mluvit o nominaci Šmardy jako Staňkova nástupce. "Dozvěděl jsem se o té nominaci, kterou tedy považuji za zvláštní. Musím si přečíst koaliční smlouvu, co tam máme k nominaci ministrů z hlediska jejich odbornosti," řekl Babiš.

Koaliční smlouva mezi hnutím ANO a ČSSD žádné podmínky pro odbornost ministrů nestanovuje. Podle smlouvy další postup po návrhu kandidáta na ministra podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany. Premiér by měl návrh předsedy dané koaliční strany respektovat, píše se ve smlouvě. Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.