Babiš: Potřebujeme silnou Evropu, odchod ČR by byla katastrofa

Potřebujeme silnou Evropu, vystoupení Česka z Evropské unie by byla katastrofa, je přesvědčen český premiér Andrej Babiš. EU je podle něj skvělý projekt, díky němuž je dlouhá desetiletí mír. Řekl to v rozhovoru, který na svém webu zveřejnil nejčtenější německý deník Bild. "Evropa je skvělý projekt, díky němuž máme 73 let mír. Brexit je špatný. Musíme společně zabránit tomu, aby se opakoval," poznamenal dále. Znovu také řekl, že se Česko zatím nechystá přijmout euro. Nejprve je podle něj potřeba reformovat eurozónu. V rozhovoru došlo také na migraci, přičemž šéf české vlády vyjádřil názor, že volby do Evropského parlamentu v příštím roce ukážou, co si o migraci myslí "tichá většina".