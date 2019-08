Babiš: Pokud si ČSSD nepřeje být ve vládě, měla by to jasně říct

Pokud si sociální demokraté nepřejí být ve vládě, měli by to jasně říct. Televizi Prima to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Chválí si sice spolupráci s vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, sociální demokraté jsou ale podle něj nejednotní a neustále hledají argumenty, proč ve vládě nebýt. ANO a ČSSD mají na mnoho věcí rozdílné názory a pokud to tak bude pořád, není to dobrá situace pro budoucnost koaliční vlády, míní Babiš. Hamáček na twitteru reagoval, že ČSSD si ve vládě přeje být, ale za předpokladu, že bude dodržována ústava a rozpočet umožní fungování jejích ministerstev.

Babiš v pátečním rozhovoru mimo jiné řekl, že ve vládě odmítá být s kandidátem ČSSD na ministra kultury Michalem Šmardou (ČSSD). Jeho jmenování tento týden odmítl po několika měsících prezident Miloš Zeman, ČSSD kvůli jeho otálení dříve hrozila odchodem z koalice. Babiš dodal, že problémy nespočívají jen ve sporu o Šmardu. "Je to samozřejmě o vztazích v koalici, o názorech na různé věci, o rozpočtu," uvedl.