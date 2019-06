Babiš podporuje rozhovory Severní Makedonie o vstupu do EU

Česká republika jednoznačně podporuje zahájení přístupových rozhovorů Severní Makedonie do Evropské unie. Premiér Andrej Babiš to řekl po jednání s předsedou vlády Severní Makedonie Zoranem Zaevem. Země podle Babiše splnila veškeré podmínky. "Patnáct let se o tom mluvilo a je skvělé, že jste konečně našli společnou řeč s Řeckem," doplnil. Podle Babiše evropští politici, kteří k tomu zemi vyzvali, slibovali, že poté budou zahájeny přístupové rozhovory. "Měli by a musí dodržet slovo. Pokud by se tak nestalo, bylo by to strašně demotivační pro vaše lidi a pro celý region," poznamenal český premiér. Přislíbil, že na podporu země vystoupí na Evropské radě. Zaev ocenil Babišovu podporu. Země podle něj splnila veškeré požadavky EU. Doufá také, že český parlament schválí protokol o přístoupení země k Severoatlantické alianci (NATO). Český premiér také ocenil vytrvalost a nasazení Severní Makedonie při uzavírání západobalkánské migrační trasy. Připomněl, že Česko zemi vypomohlo zhruba stovkou milionů korun a že má v Severní Makedonii od února 2016 policejní kontingent, v němž se vystřídalo kolem tisícovky policistů.