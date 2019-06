Babiš poděkoval Severní Makedonii za zastavení ilegální migrace

Premiér Andrej Babiš (ANO) poděkoval Severní Makedonii za to, že podle něj fakticky zastavila ilegální migraci. Chce pokračovat v materiální i personální podpoře země. Předseda vlády to řekl na společném brífinku se severomakedonským ministrem vnitra Oliverem Spasovským při návštěvě přijímacího centra pro migranty v Gevgeliji na hranici s Řeckem. Pohraniční agentura Frontex má podle Babiše skvělé výsledky v monitoringu, návratové politice, její role by se ale měla posilovat spíše mimo Evropskou unii.

Spasovski uvedl, že Česko Severní Makedonii v době nejtěžší migrační krize, která vrcholila v letech 2015-16, pomohlo nejvíce. "Už 26. kontingent českých policistů společně s makedonskými policisty chrání makedonsko-řeckou hranici. Chtěl bych vyzdvihnout profesionalitu českých policistů, jejich ochotu sdílet své zkušenosti a pomoci v posílení kapacit naší policie," poznamenal. Od února 2016, kdy Česká republika s vysíláním svých policistů na pomoc makedonským kolegům začala, se tu vystřídalo 1014 českých policistů, uvedl úřad vlády.