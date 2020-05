Babiš: Plány na případnou druhou vlnu epidemie se připravují

Plány na případnou druhou vlnu epidemie koronaviru připravují epidemiologové a tým takzvané chytré karantény společně s ministerstvem zdravotnictví. Na dotaz ČTK to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Připomněl také, že se chystá druhá část projektu chytré karantény, do které bude zapojena mobilní aplikace eRouška nebo sdílení polohy skrz Mapy.cz, vznikne i velké call centrum. Cílem je do tří dnů odhalit možné rizikové kontakty každého nakaženého, ty poslat do karantény a za několik dní, kdy bude možné virus testem odhalit, je otestovat. Vláda také připravuje nákupy do státních hmotných rezerv, vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v pondělí předloží kabinetu konkrétní návrh.