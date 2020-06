Babiš označil za nesmysl, že mu má zákon o majitelích pomáhat

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil za nesmysl tvrzení, že mu zákon o evidenci skutečných majitelů, který v pondělí schválila vláda, má pomoci ve sporu o střetu zájmů. Kritici upozorňují na to, že díky předpisu by nebyl považován za majitele koncernu Agrofert, ale jen za vlastníka svěřenských fondů, do kterých ho vložil. Babiš odmítl podezření, že mu ostatní ministři "šli na ruku". Očekává, že kolem zákona bude v Parlamentu plamenná diskuse, ale sám k věci nemá co říct. Premiér řekl, že sám zákonu ani nerozumí. Piráti upozornili, že předpis neposoudil ani vládní odbor, který běžně zkoumá soulad české a unijní úpravy.

Komunisté, kteří podporují menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD, umožní projednat kontroverzní zákon o majitelích ve Sněmovně, chtějí ale aby z návrhu vypadla diskutovaná zmínka o svěřenských fondech. Zákon o evidenci skutečných majitelů, který v pondělí schválila vláda, má podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče zachovat princip rovnosti, výjimka týkající se svěřenských fondů proto KSČM vadí. V případě, že by ve Sněmovně nedoznala předloha změn, zřejmě by ji komunisté nepodpořili, uvedl Grospič na tiskové konferenci.