Babiš: Oslavy v Praze jsou důstojné, lidé mají dobrou náladu

Oslavy výročí pádu komunismu v Praze jsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) velice důstojné. Lidé jsou v ulicích a mají dobrou náladu, těší se a mají určitě důvod k radosti. Před odletem do Bratislavy to Babiš řekl novinářům. Na Slovensku podle něj bude situace podobná. S východními sousedy Česko pojí nadstandardní vztahy, země jsou podle předsedy vlády nejbližšími partnery. Novinářům také řekl, že pokud se za 30 let od pádu komunismu nedokončily nějaké reformy, tak spíše ekonomické.

"Ale myslím, že ohledně demokracie nepotřebujeme žádné reformy. Máme svobodu a demokracii, a pokud jsem se díval na záběry z roku 1989, tak to hlavní, co Občanské fórum požadovalo, byly svobodné volby a ty máme. Je tady svoboda slova, máme nezávislá média, lidé mohou vyjadřovat svůj názor, takže z hlediska demokracie nevidím nějaký problém," uvedl premiér. V sobotu proti Babišovi na pražské Letné demonstrovalo až 300.000 lidí. Babiš společně s dalšími premiéry zemí visegrádské čtyřky, tedy Slovenska, Polska a Maďarska, a předsedou německého Spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem vystoupili s projevy na dopolední akci v Národním muzeu. Posléze si prohlédli výstavu Sametová revoluce, zúčastnili se otevření multimediální expozice k dějinám 20. století, která se nachází ve spojovacím podzemním tunelu mezi oběma budovami muzea.