Babiš: Ošetřovné u zaměstnanců se prodlouží, živnostníky podpoří program MPO

Ošetřovné by se mělo vyplácet za celou dobu epidemie, co budou platit zákazy a školy zůstanou zavřené. Činit by pro zaměstnance mělo 60 procent denního základu výdělku na dítě do deseti let jako dosud. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) po jednání vlády. Živnostníci, kteří na ošetřovné nemají nárok, by měli dostat peníze z programu ministerstva průmyslu. Kabinet opatření chce upravit svými nařízeními, ne novelami. Nebude tak Sněmovnu žádat o vyhlášení legislativní nouze a rychlé schvalování zákonů. "Domluvili jsme se, že ošetřovné bude v podstatě na celý čas trvání zákazu, toho koronaviru, ve výši 60 procent a při péči o dítě mladší deseti let," uvedl Babiš. Dodal, že přípravu návrhu změny ošetřovného pro zaměstnance má na starosti ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), pro živnostníky pak ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Obě opatření zastřeší pak jeden program.