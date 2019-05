Babiš: Operátoři by měli spustit sítě páté generace do roku 2024

Operátoři dostanou po aukci kmitočtů pro sítě páté generace (5G) čas do roku 2024 na spuštění sítí pro komerční provoz. Na čtvrteční konferenci v Praze o zajištění bezpečnosti při zavádění těchto mobilních sítí to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády očekává, že technologie přinese větší změnu, než v minulosti znamenal nástup mobilních telefonů. Podle něj posune vpřed všechna odvětví včetně výroby, energetiky či zemědělství. "Očekávám, že pásmo pro 5G sítě bude rozděleno mezi operátory v roce 2020 po aukci kmitočtů v listopadu 2019," uvedl Babiš. Vláda předpokládá, že chystaná aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz by mohla vynést kolem osmi miliard korun, podobně jako předchozí soutěž o frekvence pro LTE v roce 2013. Premiér také apeloval na změnu způsobu spolupráce na úrovni kybernetické bezpečnosti. "Již dnes chráníme sítě proti špionáži, kybernetickému zločinu a průmyslové systémy před napadením. Toto se s 5G změní. Ochranou sítě páté generace budeme chránit samotnou strukturu naší společnosti, naši schopnost rozvíjet se, nebo dokonce existovat," uvedl Babiš.