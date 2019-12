Babiš: OKD letos skončí ve ztrátě stovek milionů korun

Těžební společnost OKD, kterou vlastní stát, letos skončí ve ztrátě několika set milionů korun. Po jednání s vedením firmy to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Loni mělo OKD zisk 1,3 miliardy korun. Za letošní ztrátou podle Babiše stojí nižší výkupní cena uhlí i loňské neštěstí v podzemí Dolu ČSM. Přesně před rokem při něm zemřelo 13 horníků a v prostoru se pak dlouho netěžilo. Babiš také řekl, že vláda chce, aby doly OKD fungovaly a těžily co nejdéle. Pro zlepšení hospodářských výsledků se počítá s úsporami i se zvýšením těžby. V roce 2020 by měla vzrůst o 300.000 tun na celkových 3,5 milionu tun uhlí. "Z těch 3,5 milionu tun zůstávají v regionu dva miliony. Takže i pro ostatní firmy je fungování OKD důležité," dodal Babiš. Majitelem společnosti je od loňska prostřednictvím podniku Prisko stát. I s pracovníky dodavatelských firem nyní v dolech na Karvinsku pracuje zhruba 8500 lidí.