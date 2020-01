Babiš: Odvolaný Kremlík nebude náměstek, resorty se neslučují

Odvolaný ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) nebude na ministerstvu náměstkem. Po uvedení Kremlíkova nástupce Karla Havlíčka (za ANO) do funkce to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Hnutí ANO, kterému Babiš předsedá, podle něj nerozdává trafiky. Pozice politických náměstků je dědictvím po "tradičních politických stranách" a pod Havlíčkem nebude žádná zřízena, uvedl ministerský předseda. Další Kremlíkovo působení na ministerstvu záleží na Havlíčkovi.

Babiš také odmítl tvrzení, že se má ministerstvo dopravy sloučit s ministerstvem průmyslu a obchodu. "Žádná ministerstva se neslučují, není to v plánu a není to ani možné, je to kompetenční záležitost, záležitost toho, že nemáme většinový systém," prohlásil Babiš. Když v pondělí oznámil, že Havlíček povede vedle průmyslu i dopravu, mluvil Babiš o tom, že Havlíčkův nástup může být základem perspektivní fúze resortů. V pozdějších vyjádřeních hovořil i o pozitivech sloučení dalších ministerstev.

Zakázka na IT systém k elektronickým dálničním známkách, kvůli které byl odvolán Vladimír Kremlík, bude zrušena bez jakékoliv sankce. Po uvedení do funkce ministra dopravy to novinářům řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se původně na dodávce a provozu systému za 401 milionů korun dohodl s firmou Asseco Central Europe, podle Havlíčka bude zakázka po konstruktivní dohodě s firmou ukončena bez toho, aby stát platil penále. Havlíček také chystá novou strukturu ministerstva dopravy.