Babiš odmítá, že je kvůli dotacím pro Agrofert ve střetu zájmu

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš odmítl, že může být kvůli dotacím pro konglomerát svých někdejších firem Agrofert ve střetu zájmů, jak o tom s odkazem na právníky Evropské komise informují britský deník The Guardian a francouzský list Le Monde. ČTK sdělil, že analýzu pro Evropskou komisi neviděl a jeho právníci ji okomentují až po oficiálním vyjádření EK. "V žádném střetu zájmu nejsem, chovám se přesně podle zákona, tak jak jej přijal parlament a po mně český právní systém na základě lex Babiš vyžadoval. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám," uvedl současně. Dodal, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) před měsícem požádala ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) o právní analýzu. "Je připravená a v pondělí ji projedná vláda," uvedl. Poznamenal také, že analýzu právníků Evropské komise zatím neviděl, dozvěděl se o ní z médií, kam unikla dřív, než měl možnost se s ní seznámit. Vychází tedy jen z publikovaných úryvků zprávy.

Právníci Evropské komise (EK) podezírají podle deníku The Guardian a listu Le Monde českého premiéra ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. S odvoláním na uniklou zprávu právní služby komise píší, že předmětem vyšetřování jsou dotace udělené firmám holdingu Agrofert letos i v uplynulých letech. Podle Guardianu čeští daňoví poplatníci čelí hrozbě, že budou muset uhradit alespoň část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny v tomto roce. Konečný účet by údajně mohl být mnohem vyšší. Úředníci Evropské komise údajně vyšetřují i desítky milionů dalších dotací udělených Agrofertu od roku 2013. Komise, která dohlíží na udělování dotací zemědělcům a chudším regionům, začala vyšetřovat Agrofert po tvrzení protikorupčních aktivistů, že mají důkazy o tom, že Babiš je nadále vlastníkem Agrofertu a příjemcem souvisejících výhod, což je v rozporu s českým i unijním právem, podotýká The Guardian.