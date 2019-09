Babiš odmítá s ČSSD dál jednat o financích na zdravotnictví

Premiér Andrej Babiš (ANO) nemíní jednat v koalici o dalším navýšení financí pro zdravotnictví v příštím roce. Za dostatečné považuje posílení rozpočetu o šest miliard nad rámec úhradové vyhlášky na celkem 340 miliard, o kterém informoval minulý týden. Babiš to řekl ČTK. Sociálním demokratům vyčetl jejich působení v čele zdravotnictví v minulé vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL, po této devastaci podle něj nemají socialisté v oblasti zdravotnictví co radit. Šéf ČSSD Jan Hamáček mluvil o dalším koaličním jednání po čtvrtečním setkání se zástupci tzv. krizového štábu proti kolapsu českého zdravotnictví. Strana podle své zdravotnické expertky kvůli transparentnosti také preferuje, aby slíbených šest miliard navíc bylo zahrnuto v úhradové vyhlášce. Babiš řekl, že s ČSSD o zdravotnictví už jednat nebude. "Měli ten resort čtyři roky a pan ministr Svatopluk Němeček pokračoval v devastaci toho resortu. ČSSD nemá co radit, resortu nepomohli spíš naopak," uvedl Babiš. Připomněl svou dohodu s pojišťovnami o šesti miliardách navíc. Už začátkem minulého týdne označil Babiš jinou výzvu ČSSD k jednání o zdravotnictví za vtip, nebo dokonce drzost.