Babiš odlétá do Izraele na schůzku V4, jednat bude i s Netanjahuem

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes večer odlétá do Izraele na setkání předsedů vlád zemí visegrádské skupiny (Česka, Slovenska, Polska a Maďarska) a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale v neděli svou účast zrušil kvůli Netanjahuově kontroverznímu výroku o spolupráci Poláků s nacisty za druhé světové války. Na jednání proto Polsko bude zastupovat ministr zahraničí Jacek Czaputowicz. Podle posledních iformací Polsko možná zcela zruší svou účast na summitu. Dnes to oznámil šéf kanceláře polského premiéra Michal Dworczyk. Netanjahu kvůli sporu v neděli s Morawieckým telefonoval a podle polských médií mu řekl, že absolutně neměl na mysli, že by všichni Poláci kolaborovali, ale že mu šlo pouze o individuální případy. Polská účast je ale stále ohrožena, protože diplomatický spor se podle Reuters očividně prohloubil. Dworczyk totiž poukázal na nové prohlášení izraelského ministerstva zahraničí, které označil za skandální.

Premiér Andrej Babiš v rámci cesty navštíví také továrnu výrobce sodovkovačů Soda Stream či gigant v oblasti autonomních vozidel Mobileye. Premiéra čeká také návštěva Českého domu či setkání se zástupci z oblasti bankovnictví, energetického průmyslu, kybernetické bezpečnosti a vojenského průmyslu. Ve středu Babiš s chotí Monikou položí věnec u památníku obětí holokaustu Jad vašem. Program pak završí v Tel Avivu setkáním se zástupci podnikatelské a vědecké sféry a návštěvou Peresova inovačního centra a Zemědělského inovačního institutu Volcani. Izrael představuje největší odbytiště pro český export na Blízkém východě a Praha je pro Izraelce atraktivní turistickou destinací.