Babiš oceňuje Frontex, dál ale pochybuje o zvýšení financí a lidí

Premiér Andrej Babiš zmírnil své výhrady vůči Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) po návštěvě její varšavské centrály. Šéf české vlády ocenil monitoring a přehled agentury o situaci na unijních hranicích, jakož i roli Frontexu při vracení migrantů do vlasti. Nadále však pochybuje o účelnosti navýšení pracovníků a rozpočtu Frontexu, jak to navrhla Evropská komise, tedy z 1500 na 10.000 lidí do roku 2020 a deset miliard eur v sedmi letech. Babiš také odmítl kritiku šéfa EK Jeana-Clauda Junckera ohledně neochoty ujmout se alespoň osiřelých dětí uprchlíků. Podle Babiše je záhodno pomoci těmto dětem přímo v Sýrii. Sýrie podle něj potřebuje mír i Marshallův plán obnovy, čemu Česko hodlá napomáhat.

Andrej Babiš se shodl se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým v otázkách migrace i hlavních témat vrcholné schůzky Evropské unie, která se tento týden uskuteční v Bruselu. Morawiecki souhlasí také s Babišovým názorem, že není důvod zásadně rozšířit unijní pohraniční agenturu Frontex a prudce zvýšit její rozpočet. "Obáváme se, že zvětšení prostředků na Frontex by znamenalo zmenšení prostředků ve strukturálních a regionálních fondech EU," vysvětlil.