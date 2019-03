Babiš ocenil konkrétní jednání s Trumpem

Jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem bylo konkrétní, prezident USA má na Česko skvělé vzpomínky. Babiš to řekl po ukončení rozhovorů v Bílém domě na besedě s českými novináři. Premiér pozval Trumpovu dceru Ivanku na návštěvu Prahy a zopakoval i pozvání prezidenta Miloše Zemana adresované Trumpovi. V Bílém domě se podle premiéra debatovalo o kybernetických hrozbách, o energetice a plynovodech. Krátce se státníci zabývali projektem modernizace českých jaderných elektráren, nákupem víceúčelových vrtulníků pro českou armádu a případným dovozem amerického zkapalněného plynu. Politici ve společném prohlášení podpořili svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny stejně, jako pokračování sankcí proti Rusku. Ke středečnímu jednání s představiteli americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) se odmítl vyjádřit. Babiš byl od roku 2011 prvním českým premiérem, kterého americký prezident přijal ve svém washingtonském sídle. Jednání, k němuž se později připojily delegace, trvalo zhruba osmdesát minut.

Babiš se u Trumpa zasazoval, že by USA neměly zavádět cla na dovoz evropských automobilů, čímž Bílý dům hrozí. To by poškodilo českou ekonomiku, upozornil premiér, a proto podle svých slov apeloval, aby USA a EU "našly řešení výhodné pro obě strany" a aby nedošlo ke střetu mezi USA a EU s dopadem na ČR. Prezident Trump si prý stěžoval, že z jednání s EU "nemá dobrý pocit". Pokrok naopak zaznamenal v obchodním jednání s Čínou. Na problémy migrace mají Babiš a Trump stejný názor.

Premiér se také dohodl na prohloubení spolupráce Marylandské univerzity s českými institucemi v oblasti umělé inteligence. Univerzita už nyní spolupracuje s pražským ČVUT. Podle Babiše by spolupráce s americkou univerzitou mohla pomoci tomu, aby v Česku vzniklo jedno z evropských středisek pro vývoj umělé inteligence. V současnosti se zabývá vývojem umělé inteligence zhruba tisíc českých vědců. Premiér se na Marylandské univerzitě seznámil s projekty autonomního řízení aut, robotů, kteří se sami učí, nebo analýzy zdravotního stavu prostřednictvím skenování obličeje.

Stejně jako před 11 lety George Bush mladší, i současný americký prezident Donald Trump dostal od českého premiéra střelnou zbraň. Andrej Babiš přivezl vzácnou jubilejní pistoli CZ 75 z dílen České zbrojovky v Uherském Brodě. První dáma Spojených států Melania Trumpová pak dostala náušnice z českého granátu. Pistole věnovaná Trumpovi je jednou ze sta, které Česká zbrojovka vyrobila k loňskému výročí vzniku Československa. Každý kus ze série Republika má jako výrobní číslo jeden rok z období od vzniku samostatného státu Čechů s Slováků. Ten, který Babiš předal americkému prezidentovi, podle médií nese označení CSR-1946 a odkazuje tedy i na Trumpův rok narození.

Návštěvu premiér zakončil položením věnce u památníku Tomáše Garrigua Masaryka ve Washingtonu. Od narození prvního československého prezidenta ve čtvrtek uplynulo 169 let. Babiš při slavnostním ceremoniálu, kterému přihlížely tři desítky českých krajanů, připomněl Masarykův humanistický odkaz.