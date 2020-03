Babiš: Nouzový stav bude potřeba o 30 dnů prodloužit

Nouzový stav v České republice bude potřeba podle premiéra Andreje Babiše (ANO) prodloužit, řekl v České televizi (ČT). ČTK následně potvrdil, že bude podporovat jeho prodloužení o dalších 30 dnů. Nyní nouzový stav zavedený kvůli šíření nového koronaviru platí do 11. dubna. Prodloužení tohoto stavu musí na návrh vlády schválit Poslanecká sněmovna. ČT uvedla, že prodloužení nouzového stavu o 30 dnů podporuje i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Myslím si, že se tomu nevyhneme, počet nakažených bude stoupat," řekl Babiš ČT. Pro jeho prodloužení je i předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Většina předsedů opozičních stran je zdrženlivá v podpoře prodloužení nouzového stavu, samotnému prodloužení se ale nebrání. Chtějí počkat na vývoj situace a na zdůvodnění vlády. Vyplývá to z jejich odpovědí na dotaz ČTK. Některé strany by ale uvítaly pouze dvoutýdenní prodloužení. "Budeme chtít slyšet jasné důvody, proč má být nouzový stav prodloužen, za jakých podmínek bude ukončen, která další opatření jsou chystána," napsal ČTK předseda ODS Petr Fiala. Vláda musí být podle něj k občanům upřímná a otevřená. Podobně se vyjádřila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle které musí být žádost o prodloužení nouzového stavu řádně odůvodněna. "Restrikce jsou velkým zásahem do práv lidí a ti mají právo vědět, jaký vývoj je předpokládán," poznamenala.