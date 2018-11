Babiš: Nikdy neodstoupím

Premiér Andrej Babiš (ANO) potvrdil, že ze své funkce neodstoupí. Na ranním brífinku před svým odletem do Bruselu zopakoval, že v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo a údajným únosem svého syna na Krym podle něj žádná vládní krize není. "Nikdy neodstoupím, nikdy. Ať si to všichni zapamatují. Nikdy," řekl Babiš. "Pokud budu odvolaný, fajn," dodal. Celou záležitost vnímá jako puč a akci hodnou rozvědky. Premiér také řekl, že je rád, že ho podpořil prezident Miloš Zeman a senátor Jiří Čunek.

Pokud by poslanci příští týden nevyslovili vládě důvěru, pověří prezident Miloš Zeman sestavením nového kabinetu znovu Babiše. Řekl to ve vysílání televize Barrandov. Mimořádná schůze Sněmovny by měla proběhnout příští pátek.