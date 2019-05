Babiš: Neporušuji zákony, žádné dotace nebude ČR muset vracet

Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na informace o výsledku auditu Evropské komise ČTK kolem dotací pro Agrofert Holding napsal, že neporušuje české ani evropské zákony. Je šokován tím, co tvrdí česká média. "Žádné dotace rozhodně nebude muset Česká republika vracet," napsal. Totéž později zopakoval i před poslanci, informace kolem Agrofertu označil za hysterii, opozice prý nemá jiné téma než Agrofert a Čapí hnízdo. Po osmiminutovém projevu Sněmovnu opustil, což opozice kritizovala. Sněmovna by se k tomu mohla vrátit v úterý, pro byla i vládní ČSSD ústy šéfa svých poslanců Jana Chvojky.

O tom, že zpráva o auditu dorazila do Česka, byl Babiš obecně informován. "Tu zprávu nemám k dispozici, ani jsem ji neobdržel, ani jsem ji nečetl. Jak jsem byl informován, jedná se ryze o právní výklad, se kterým se kompetentní instituce České republiky dlouhodobě neztotožňují," řekl Babiš. Zpráva je podle něj předběžným návrhem, který prý obsahuje "výklad výrazně odlišný" než loňské stanovisko právníků Evropské komise. "Já jsem neporušil ani české, ani evropské zákony," prohlásil.

Podle webů Hospodářských novin a Neovlivní.cz audit EK dospěl k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. Všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2017, chce Brusel vrátit zpět, na což upozornili i zástupci opozice. Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Předloni zaměstnával zhruba 33.000 lidí, z toho 22.000 v ČR. Babiš koncern vlastnil ještě na začátku roku 2017, v únoru 2017 vložil své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Od vstupu Babiše do politiky v roce 2013 do konce roku 2017 získal Agrofert zhruba sedm miliard korun dotací. Předloni pak inkasoval nejvyšší částku, a to zhruba dvě miliardy korun, přičemž na daních firma státu zaplatila 739 milionů korun.