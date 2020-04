Babiš: Nemocnice by letos měly dostat navíc zatím 10 miliard Kč

Zdravotní pojišťovny by letos měly kvůli epidemii nového koronaviru vylepšit financování nemocnic zatím o deset miliard korun. Ve videu na serveru youtube to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) má podle premiéra k tomu připravený projekt. Vzrůst by měl podle Babiše objem plateb za státní pojištěnce. Zástupci nemocnic upozornili, že nemocnice v koronavirové krizi nemohou postupovat podle běžného modelu financování. Nemocnice platí zaměstnancům a rezervují lůžka pro nakažené koronavirem a zároveň omezují plánovanou péči, která tvoří velkou část jejich příjmů. Premiér zmínil, že zdravotní pojišťovny měly ke konci března na účtech asi 60 miliard korun, ale tyto rezervy teď budou rozpouštět.