Babiš nebude předsedat vládní radě k fondům EU

Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude předsedat vládní radě k evropským fondům. Vláda schválila návrh novely zákona, která umožní, aby Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy předsedal i jiný člen kabinetu. Návrh je reakcí na kritiku z Evropské unie ohledně možného Babišova střetu zájmů.

Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger doporučil Babišovi tři způsoby, jakými by se mohl zbavit střetu zájmů v souvislosti s koncernem Agrofert. Jedním z nich je možnost, že by se Babiš zdržel účasti na rozhodnutích, která souvisejí s údajným střetem zájmu. Musel by mimo jiné odstoupit z vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, neúčastnit se rozhodování ani komunikace v oblastech, na kterých by mohl přes Agrofert profitovat, a nominovat za sebe v takových rozhodnutích někoho jiného.