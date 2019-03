Babiš navštívil sídlo CIA, jednal s ředitelkou Haspelovou

Český premiér Andrej Babiš navštívil centrálu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) a jednal s její ředitelkou Ginou Haspelovou. Oznámil to bez dalších podrobností tiskový odbor úřadu české vlády. Babiš je v USA na třídenní návštěvě, která ve čtvrtek vyvrcholí setkáním s prezidentem Donaldem Trumpem. Podle diplomatů je Babiš pravděpodobně prvním vysokým představitelem České republiky, který byl do centrály CIA pozván a jednal s jejím vedením. List The New York Times dnes napsal, že k pozvání předsedy vlády do Washingtonu a do Bílého domu mohlo přispět i české stanovisko k čínským společnostem Huawei a ZTE, které jako bezpečnostní riziko označily jak americké, tak české úřady.

Andrej Babiš se dohodl na prohloubení spolupráce Marylandské univerzity s českými institucemi v oblasti umělé inteligence. Univerzita už nyní spolupracuje s pražským ČVUT. Podle Babiše by spolupráce s americkou univerzitou mohla pomoci tomu, aby v Česku vzniklo jedno z evropských středisek pro vývoj umělé inteligence. V současnosti se podle Babiše zabývá vývojem umělé inteligence zhruba tisíc českých vědců. Babiš se na Marylandské univerzitě seznámil s projekty autonomního řízení aut, robotů, kteří se sami učí, nebo analýzy zdravotního stavu prostřednictvím skenování obličeje.