Babiš navštívil MIT, chce tam české doktorandy a větší spolupráci

Premiér Andrej Babiš si přeje, aby čeští doktorandi získávali zkušenosti na prestižním Massachusettském technologickém institutu (MIT), který patří k nejlepším technicky zaměřeným univerzitám světa. Zájem má i na rozvinutí spolupráce s MIT ve výzkumu jaderné fúze, která je cestou bezemisního získávání energie. Českým novinářům to premiér řekl v Bostonu, kde MIT navštívil. "Je to bez emisí, zdrojem je vodík, takže z vody," řekl o termonukleární fúzi Babiš a dodal, že čeští vědci mají k dispozici experimentální fúzní zařízení typu tokamak. Premiér také řekl, že v České republice se plánuje výstavba nového tokamaku a že Praha chce v této oblasti hrát významnou roli. Mohla by se totiž stát dozorujícím centrem nad takovým zařízením, které se buduje v Japonsku v rámci projektu mezi Evropskou unií a Tokiem.