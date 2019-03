Babiš navštívil CIA, v Bílém domě ho přivítá Trump

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přivítá českého premiéra Andreje Babiše. Předseda české vlády s ním chce jednat mimo jiné o možných amerických clech na evropské automobily, o obranné a bezpečnostní spolupráci nebo o situaci v Sýrii, kde česká ambasáda zastupuje i zájmy USA. Babiš je prvním českým premiérem na bilaterální návštěvě v Bílém domě od roku 2011. Chce na Trumpa apelovat, aby ustoupil od myšlenky uvalit cla na automobilovou produkci z EU; podle českého premiéra by takový krok poškodil také českou ekonomiku. Názor zastávaný většinou evropských zemí ve středu podpořili i členové Americké obchodní komory, s nimiž se ministerský předseda sešel. Dalším tématem jednání v Bílého domě by měla být spolupráce v oblasti obrany.

Andrej Babiš v USA navštívil centrálu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) a jednal s její ředitelkou Ginou Haspelovou. Oznámil to bez dalších podrobností tiskový odbor úřadu české vlády. Podle diplomatů je Babiš pravděpodobně prvním vysokým představitelem České republiky, který byl do centrály CIA pozván a jednal s jejím vedením. List The New York Times napsal, že k pozvání předsedy vlády do Washingtonu a do Bílého domu mohlo přispět i české stanovisko k čínským společnostem Huawei a ZTE, které jako bezpečnostní riziko označily jak americké, tak české úřady.

Premiér se také dohodl na prohloubení spolupráce Marylandské univerzity s českými institucemi v oblasti umělé inteligence. Univerzita už nyní spolupracuje s pražským ČVUT. Podle Babiše by spolupráce s americkou univerzitou mohla pomoci tomu, aby v Česku vzniklo jedno z evropských středisek pro vývoj umělé inteligence. V současnosti se podle Babiše zabývá vývojem umělé inteligence zhruba tisíc českých vědců. Premiér se na Marylandské univerzitě seznámil s projekty autonomního řízení aut, robotů, kteří se sami učí, nebo analýzy zdravotního stavu prostřednictvím skenování obličeje.