Babiš navrhne vládě, aby se ČR rozloučila s Karlem Gottem na státním pohřbu

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládě, aby se Česko rozloučilo se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem formou státního pohřbu v katedrále svatého Víta. Babiš to řekl ČTK. Považoval by to za adekvátní vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl, dodal předseda vlády. "Navrhnu vládě, aby se uskutečnil státní pohřeb v katedrále svatého Víta. Myslím, že by si pan Gott zasloužil, aby se s ním lidé mohli takto rozloučit," řekl Babiš. Karel Gott zemřel v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny. V polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí. Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb, první už v roce 1965, na svém kontě má desítky milionů prodaných desek.

Před pražskou vilou zpěváka Karla Gotta se ve středu ráno začaly objevovat první kytice a zapálené svíčky od jeho fanoušků. Lidé, kteří se přišli poklonit zpěvákově památce k jeho domu na Bertramce, byli podle zpravodajky ČTK jeho smrtí viditelně zdrceni, jedna z Gottových fanynek i plakala. Na místě byla před polednem také zhruba dvacítka novinářů a několik přenosových vozů.