Babiš navrhne odvolání Staňka, pokud prezident jeho demisi nepřijme

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO navhrne odvolání ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD v případě, že prezident Miloš Zeman nepřijme jeho demisi. Babiš to řekl v rozhovoru pro server iDNES.cz. Zároveň ale dodal, že na vzájemnou spolupráci se Staňkem si nemůže stěžovat, ale nehodlá posuzovat, zda je dobrý ministr. Vyřešit si tuto věc musí sociální demokracie. Staňek skončil na žádost předsedy ČSSD Jana Hamáčka poté, co odvolal šéfa Národní galerie Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. To kritizovali umělci i odborníci z kulturní sféry, kteří proti Staňkovi sepsali petici. Prezident podle ústavních právníků nemusí povinně odvolat ministra, který podá prostřednictvím předsedy vlády demisi, musel by ho ale odvolat v případě, že takový návrh předloží přímo premiér.