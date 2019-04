Babiš navrhl Zemanovi jmenovat ministry Havlíčka a Kremlíka

Prezident Miloš na Pražském hradě jednal s premiérem Andrejem Babišem /ANO/ o změnách ve vládě poté, co v ní končí ministr dopravy Dan Ťok a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková /oba za ANO/. Ministrem dopravy by se měl stát náměstek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Vladimír Kremlík. Místo Novákové premiér prezidentovi navrhl místopředsedu vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karla Havlíčka. Babiš to řekl novinářům po zhruba hodinovém setkání se Zemanem na Pražském hradě. Zeman nemá se jménem žádného z adeptů problém, dodal Babiš.

Zeman přistoupí ke změnám ve vládě 30. dubna po návratu z cesty do Číny. S kandidáty Kremlíkem a Havlíčkem se předtím sejde. Premiér uvedl, že s hlavou státu probírali kompletně celou vládu. Nevyloučil další změny v kabinetu.